Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич. Воздушная тревога в Николаеве была объявлена в 1:01.
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оккупанты беспощадно бьют по Николаеву
Приблизительно через 3 минуты после объявления воздушной тревоги местные жители начали сообщать, что слышали звуки взрывов. Сначала официальной информации на этот счет не было. Однако впоследствии мэр сообщил, что город массированно обстреливают россияне.
С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетных снарядов. Пока известно о нескольких пожарах в местах прилетов,
– рассказал Сенкевич.
Он добавил, что ударная волна и обломки российских снарядов повредили жилые дома.
"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях и соблюдайте правило двух стен!" – подытожил городской голова.
Кратко о предыдущих обстрелах Николаева
- Ночью 30 июля местные жители также слышали в Николаеве взрывы во время воздушной тревоги. Впоследствии глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что оккупанты выпустили 10 ракет по жилым районам города.
- В результате вражеского обстрела шесть гражданских получили ранения, а один человек погиб.
- Россияне били из реактивных систем залпового огня "Смерч". Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что повредились по меньшей мере 4 многоквартирных жилых дома.
- Днем ранее российские захватчики атаковали остановку в Николаеве, где находились гражданские. К сожалению, 7 мирных жителей погибли, а еще 19 – получили ранения.
- Вечером того же дня россияне били по городу из "Смерчей". Вражеские ракеты попали по элеватору и туристической базе. К счастью, в результате этого обстрела человеческих потерь не было.
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