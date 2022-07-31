Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич. Воздушная тревога в Николаеве была объявлена ​​в 1:01.

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оккупанты беспощадно бьют по Николаеву

Приблизительно через 3 минуты после объявления воздушной тревоги местные жители начали сообщать, что слышали звуки взрывов. Сначала официальной информации на этот счет не было. Однако впоследствии мэр сообщил, что город массированно обстреливают россияне.

С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетных снарядов. Пока известно о нескольких пожарах в местах прилетов,
– рассказал Сенкевич.

Он добавил, что ударная волна и обломки российских снарядов повредили жилые дома.

"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях и соблюдайте правило двух стен!" – подытожил городской голова.

Кратко о предыдущих обстрелах Николаева

  • Ночью 30 июля местные жители также слышали в Николаеве взрывы во время воздушной тревоги. Впоследствии глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что оккупанты выпустили 10 ракет по жилым районам города.
  • В результате вражеского обстрела шесть гражданских получили ранения, а один человек погиб.
  • Россияне били из реактивных систем залпового огня "Смерч". Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что повредились по меньшей мере 4 многоквартирных жилых дома.
  • Днем ранее российские захватчики атаковали остановку в Николаеве, где находились гражданские. К сожалению, 7 мирных жителей погибли, а еще 19 – получили ранения.
  • Вечером того же дня россияне били по городу из "Смерчей". Вражеские ракеты попали по элеватору и туристической базе. К счастью, в результате этого обстрела человеческих потерь не было.

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