Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич. Воздушная тревога в Николаеве была объявлена ​​в 1:01.

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оккупанты беспощадно бьют по Николаеву

Приблизительно через 3 минуты после объявления воздушной тревоги местные жители начали сообщать, что слышали звуки взрывов. Сначала официальной информации на этот счет не было. Однако впоследствии мэр сообщил, что город массированно обстреливают россияне.

С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетных снарядов. Пока известно о нескольких пожарах в местах прилетов,

– рассказал Сенкевич.

Он добавил, что ударная волна и обломки российских снарядов повредили жилые дома.

"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях и соблюдайте правило двух стен!" – подытожил городской голова.

Обратите внимание! Во время воздушной тревоги важно не публиковать фото или видео с мест обстрелов. Также не следует обнародовать адресов попаданий российских снарядов или ракет. Помните, что такая информация только помогает корректировать огонь оккупантам, сознательно бьющим именно по жилым районам ради террора мирных украинцев.

Кратко о предыдущих обстрелах Николаева

Ночью 30 июля местные жители также слышали в Николаеве взрывы во время воздушной тревоги. Впоследствии глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что оккупанты выпустили 10 ракет по жилым районам города.

В результате вражеского обстрела шесть гражданских получили ранения, а один человек погиб.

Россияне били из реактивных систем залпового огня "Смерч". Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что повредились по меньшей мере 4 многоквартирных жилых дома.

Днем ранее российские захватчики атаковали остановку в Николаеве, где находились гражданские. К сожалению, 7 мирных жителей погибли, а еще 19 – получили ранения.

Вечером того же дня россияне били по городу из "Смерчей". Вражеские ракеты попали по элеватору и туристической базе. К счастью, в результате этого обстрела человеческих потерь не было.

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