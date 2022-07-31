Про це розповів мер міста Олександр Сєнкевич. Повітряну тривогу в Миколаєві оголосили о 1:01.

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окупанти нещадно гатять по Миколаєву

Приблизно через 3 хвилини після оголошення повітряної тривоги місцеві жителі почали повідомляти, що чули звуки вибухів. Спершу офіційної інформації щодо цього не було. Проте згодом мер повідомив, що місто масовано обстрілюють росіяни.

Від початку тривоги у місті лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів. Наразі відомо про кілька пожеж у місцях прильотів,

– розповів Сєнкевич.

Він додав, що ударна хвиля та уламки російських снарядів пошкодили житлові будинки.

"Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях і дотримуйтесь правила двох стін!" – підсумував міський голова.

Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото чи відео з місць обстрілів. Також не слід оприлюднювати адрес влучань російських снарядів чи ракет. Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає коригувати вогонь окупантам, котрі свідомо гатять саме по житлових районах задля терору мирних українців.

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