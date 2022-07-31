Про це розповів мер міста Олександр Сєнкевич. Повітряну тривогу в Миколаєві оголосили о 1:01.
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Приблизно через 3 хвилини після оголошення повітряної тривоги місцеві жителі почали повідомляти, що чули звуки вибухів. Спершу офіційної інформації щодо цього не було. Проте згодом мер повідомив, що місто масовано обстрілюють росіяни.
Від початку тривоги у місті лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів. Наразі відомо про кілька пожеж у місцях прильотів,
– розповів Сєнкевич.
Він додав, що ударна хвиля та уламки російських снарядів пошкодили житлові будинки.
"Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях і дотримуйтесь правила двох стін!" – підсумував міський голова.
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