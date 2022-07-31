Одразу після оголошення повітряної тривоги місцеві також чули вибухи. Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що окупанти нещадно гатили по місту.

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окупанти знову обстрілюють Миколаїв

Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 1:01. Приблизно через 3 хвилини у місті почули потужні вибухи. За словами Сєнкевича, в Миколаєві були "прильоти" касетних боєприпасів. Вибухова хвиля та уламки снарядів пошкодили житлові будинки, а в місцях влучань розпочалися пожежі.

Через 4 години після цього повітряна тривога в області досі тривала, адже загроза повторного ворожого обстрілу нікуди не зникла. окупанти вирішили продовжувати тероризувати мирних жителів та знову почали гатити по Миколаєву.

Знову потужні вибухи лунають у місті! Не виходьте на вулицю!

– закликав міський голова.

Зауважте, що під час повітряної тривоги варто перебувати в укриттях. Адже росіяни часто свідомо б'ють по житлових районах, внаслідок чого гинуть та зазнають поранень мирні українці.

Якщо в помешканні або поблизу укриття немає, рятувальники рекомендують скористатися правилом двох стін. Для цього потрібно заховатися у кімнаті без вікон всередині квартири чи будинку та перебувати біля опорної стіни.

Зауважте! Під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото, відео чи повідомляти адреси влучань ворожих снарядів та ракет. Адже це лише грає на руку ворогу – так окупантам легше коригувати вогонь.

Коротко про попередній обстріл Миколаєва

Вночі 30 липня у Миколаєві вчергове оголосили повітряну тривогу. В місті також почали лунати потужні вибухи.

Згодом голова обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що росіяни випустили по житлових районах міста 10 ракет.

загарбники били з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що пошкоджень зазнали щонайменше 4 багатоквартирні житлові будинки.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждали шестеро мирних жителів, а одна людина загинула.

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