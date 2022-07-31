Перший обстріл розпочався одразу ж після повітряної тривоги. За словами Сєнкевича, тоді по місту прилітали касетні снаряди, а в місцях влучань почалися пожежі.

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Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько 5 ранку. Зруйновано низку об'єктів, пошкоджено житлові будинки,

– зазначив Сєнкевич.

Відомо, що на місцях "прильотів" виникла низка пожеж. Тож, там працюють рятувальники.

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