Соответствующую информацию сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Вечером 30 июля писали, что Никопольский район снова под угрозой обстрелов, поэтому людей просили находиться в укрытиях.
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Обстрелян город Никополь,
– сообщил Евтушенко.
Чиновник написал об этом ориентировочно в 02:29 31 июля, а в 02:33 обстрел повторился.
Следует заметить, что угроза артиллерийских обстрелов в городе и в Никопольском районе началась еще в 20:58 30 июля и не прекращалась по состоянию на 2:41 31 июля.
Тогда глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко предупредил, что снова есть вероятность обстрелов населенных пунктов района, расположенных на берегу Каховского водохранилища.
Кратко об обстрелах Никополя
- Ночью против 30 июля россияне выпустили по Никопольскому району до 80 снарядов. Враги повредили 15 домов и столько же хозяйственных построек, а также два предприятия и 5 грузовиков. Люди не ранены.
- Утром глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что город снова атаковали с "Градов". Тогда запустили 40 снарядов, повредили 6 жилых домов, линию электропередач. По городу были разбросаны обломки реактивных снарядов, люди не пострадали.
- Никополь атаковали и в ночь на 26 июля. Тогда, к счастью, люди не пострадали.
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