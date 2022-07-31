Соответствующую информацию сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Вечером 30 июля писали, что Никопольский район снова под угрозой обстрелов, поэтому людей просили находиться в укрытиях.

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Обстрелян город Никополь,
– сообщил Евтушенко.

Чиновник написал об этом ориентировочно в 02:29 31 июля, а в 02:33 обстрел повторился.

Следует заметить, что угроза артиллерийских обстрелов в городе и в Никопольском районе началась еще в 20:58 30 июля и не прекращалась по состоянию на 2:41 31 июля.

Тогда глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко предупредил, что снова есть вероятность обстрелов населенных пунктов района, расположенных на берегу Каховского водохранилища.

Кратко об обстрелах Никополя

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