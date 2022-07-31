Соответствующую информацию сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Вечером 30 июля писали, что Никопольский район снова под угрозой обстрелов , поэтому людей просили находиться в укрытиях.

Заметьте Как десятки снарядов летели на жилые районы Никополя: видео обстрела

россияне дважды ударили по Никополю

Обстрелян город Никополь,

– сообщил Евтушенко.

Чиновник написал об этом ориентировочно в 02:29 31 июля, а в 02:33 обстрел повторился.

Следует заметить, что угроза артиллерийских обстрелов в городе и в Никопольском районе началась еще в 20:58 30 июля и не прекращалась по состоянию на 2:41 31 июля.

Тогда глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко предупредил, что снова есть вероятность обстрелов населенных пунктов района, расположенных на берегу Каховского водохранилища.

Кратко об обстрелах Никополя

Ночью против 30 июля россияне выпустили по Никопольскому району до 80 снарядов . Враги повредили 15 домов и столько же хозяйственных построек, а также два предприятия и 5 грузовиков. Люди не ранены.

. Утром глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что город снова атаковали с "Градов" . Тогда запустили 40 снарядов, повредили 6 жилых домов, линию электропередач. По городу были разбросаны обломки реактивных снарядов, люди не пострадали.

Никополь атаковали и в ночь на 26 июля . Тогда, к счастью, люди не пострадали.