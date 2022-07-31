Відповідну інформацію повідомив очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Ввечері 30 липня писали, що Нікопольський район знову під загрозою обстрілів, тому людей просили перебувати в укриттях.

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росіяни двічі вдарили по Нікополю

Обстріляно місто Нікополь,

– повідомив Євтушенко.

Посадовець повідомив про це орієнтовно о 02:29 31 липня, а о 02:33 – обстріл повторився.

Варто зауважити, що загроза артилерійського обстрілу у місті та в Нікопольському районі почалась ще о 20:58 30 липня та не припинялась станом на 02:41 31 липня.

Тоді голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко попередив, що знову є ймовірність обстрілів населених пунктів району розташованих на березі Каховського водосховища.

Коротко про обстріли Нікополя

Вночі проти 30 липня росіяни випустили по Нікопольському району до 80 снарядів.



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