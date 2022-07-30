Як снаряди летіли на житлові райони Нікополя

Загарбники випустили до 80 снарядів. Лише напередодні на Нікополь полетіло до 40. В мережі з'явилося відео, на якому видно момент обстрілу. Його опублікував голова Нікопольської районної адміністрації Євген Євтушенко.

Головне Реакція Червоного Хреста на трагедію в Оленівці, обстріли Харкова: головне за 156 день війни

На опублікованих кадрах видно, як посеред ночі снаряди "прилетіли" по цивільній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу почали виникати пожежі.

Дивіться момент "прильотів": відео

Атака 30 липня на Нікополь: коротко

Щодня російські військові завдають ударів по різних регіонах України. Сьогодні вночі кілька разів накрили Дніпропетровщину з "Градів". Вогонь направили на Нікополь та Червоногригорівську громаду.

Ворожа атака пошкодила 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Також руйнувань зазнали 2 місцевих підприємства, а ще пошкоджено пів десятка вантажівок. Крім того, вийшла з ладу електромережа. До 1 000 людей залишилися без світла.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

До теми – Українська артилерія дала окупантам "відповідь" за Нікополь: дивіться відео