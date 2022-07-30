Загарбники випустили до 80 снарядів. Лише напередодні на Нікополь полетіло до 40.
До теми Окупанти знову вночі обстріляли Нікополь: у РВА заспокоїли містян
Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко о 02:31 повідомляв, що окупанти обстріляли місто. Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко згодом це підтвердив.
Зруйновані будинки та електромережа
- Ворожа атака пошкодила 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Один будинок знищено повністю.
- Руйнувань зазнали 2 місцевих підприємства. На одному спалахнула пожежа, яка охопила площу до 300 квадратів. Кілька годин пожежники боролись з вогнем – займання загасили.
- За попередньою інформацією, люди не постраждали, але пошкоджено пів десятка вантажівок.
Пожежа на підприємстві / Фото Дніпропетровської ОВА
Крім того, вийшла з ладу електромережа. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.
Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук розповів, що вдарили окупанти і по території Червоногригорівської громади. Теж 40 реактивних снарядів. Минулося без жертв та руйнувань.
В інших районах області наразі спокійно.
Зруйновані будинки внаслідок обстрілу / Фото Дніпропетровської ОВА
Обстріли Нікополя
- 27 липня окупанти гатили по Нікопольському району з "Градів". Постраждали дитячий садок та лікарня.
- 23 липня ворог теж кілька разів обстрілював Дніпропетровську область. Росіяни пошкодили газову та електромережу.
- Внаслідок обстрілу Нікополя 29 липня зруйновано житлові будинки та господарські будівлі.
До теми – Українська артилерія дала окупантам "відповідь" за Нікополь: відео