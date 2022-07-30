Загарбники випустили до 80 снарядів. Лише напередодні на Нікополь полетіло до 40.

До теми Окупанти знову вночі обстріляли Нікополь: у РВА заспокоїли містян

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко о 02:31 повідомляв, що окупанти обстріляли місто. Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко згодом це підтвердив.

Зруйновані будинки та електромережа

Ворожа атака пошкодила 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Один будинок знищено повністю.

Руйнувань зазнали 2 місцевих підприємства. На одному спалахнула пожежа, яка охопила площу до 300 квадратів. Кілька годин пожежники боролись з вогнем – займання загасили.

За попередньою інформацією, люди не постраждали, але пошкоджено пів десятка вантажівок.



Пожежа на підприємстві / Фото Дніпропетровської ОВА

Крім того, вийшла з ладу електромережа. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.

Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук розповів, що вдарили окупанти і по території Червоногригорівської громади. Теж 40 реактивних снарядів. Минулося без жертв та руйнувань.

В інших районах області наразі спокійно.



Зруйновані будинки внаслідок обстрілу / Фото Дніпропетровської ОВА

Обстріли Нікополя

27 липня окупанти гатили по Нікопольському району з "Градів". Постраждали дитячий садок та лікарня.

23 липня ворог теж кілька разів обстрілював Дніпропетровську область. Росіяни пошкодили газову та електромережу.

Внаслідок обстрілу Нікополя 29 липня зруйновано житлові будинки та господарські будівлі.

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