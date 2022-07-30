Захватчики выпустили до 80 снарядов. Только накануне в Никополь полетело до 40.
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Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в 02:31 сообщал, что оккупанты обстреляли город. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко впоследствии это подтвердил.
Разрушены дома и электросеть
- Вражеская атака повредила 15 частных домов и примерно столько же хозяйственных построек. Один дом уничтожен полностью.
- Разрушения получили 2 местных предприятия. На одном вспыхнул пожар, охвативший площадь до 300 квадратов. Несколько часов пожарные боролись с огнем – возгорание погасили.
- По предварительной информации, люди не пострадали, но повреждено полдесятка грузовиков.
Пожар на предприятии / Фото Днепропетровской ОВА
Кроме того, вышла из строя электросеть. До 1000 человек остались без света. На месте работают электрики.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук рассказал, что ударили оккупанты и по территории Червоногригорьевской общины. Тоже 40 реактивных снарядов. Обошлось без жертв и разрушений.
В других районах области пока спокойно.
Разрушенные дома в результате обстрела / Фото Днепропетровской ОВА
Обстрелы Никополя
- 27 июля оккупанты били по Никопольскому району из "Градов". Пострадали детский сад и больница.
- 23 июля враг тоже несколько раз обстреливал Днепропетровскую область. Россияне повредили газовую и электросеть.
- В результате обстрела Никополя 29 июля разрушены жилые дома и хозяйственные здания.
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