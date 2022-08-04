Інформацію про атаку на Нікополь повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Перед цим пізно ввечері 3 липня під час тривоги вибухи чули у Чугуєві.
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У Харкові та Нікополі знову вибухи
Обстріляно місто Нікополь,
– написав Євтушенко.
Він також повідомив орієнтовно о 01:36 4 серпня, що відповідні служби вже усувають наслідки атаки.
Суспільне написало орієнтовно о 01:36 3 серпня, що вибухи пролунали в Харкові.
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