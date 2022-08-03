Є загроза масивнішого обстрілу Харкова

Олег Синєгубов розповів, що найближчими днями російські загарбники можуть посилити обстріл Харкова та області.

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Дані розвідки свідчать, що ракетні удари та обстріли з РСЗВ по Харковщині можуть зрости.

У нас є інформація від наших служб розвідки про те, що ворог днями буде намагатися посилювати ракетні удари та удари з РСЗВ для того, щоб виключно тероризувати місцеве населення, цивільне населення перш за все,

– сказав голова Харківської ОВА.

Він наголосив, що під час сигналів повітряної тривоги та ракетної небезпеки слід перебувати у відповідних укриттях. Це вкрай важливо особливо з огляду на те, що Харків надто близько до кордону з росією і час прильоту ракет по місту складає близько 30 – 40 секунд. Тому часу, щоб перейти до укриттів, дуже мало. Потрібно дуже швидко реагувати на сигнали тривоги.

Чи є загроза оточення Харкова

Наразі потреби в евакуації харків'ян немає. Якщо буде загроза щодо можливого наступу чи оточення міста, в ОВА обіцяють обов'язково повідомити про це.

Мер міста Ігор Терехов наголосив, що оцінювати ситуацію повинні військові й до них необхідно прислухатися. Він нагадав, що можна завжди переховатися на станціях метро, також є бомбосховища та підвальні приміщення, які зараз продовжують приводити до ладу. Терехов наголосив, що люди повинні бути обережними, щоб зберегти життя.

Зауважимо, що російські загарбники обстрілюють Харківщину щодня, руйнуючи цивільну та критичну інфраструктуру. На жаль, часто гинуть цивільні. Зокрема під час обіднього обстрілу Чугуєва 3 серпня окупанти поцілили у житловий будинок – є загиблий та постраждалі.

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