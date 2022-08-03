Есть угроза более массивного обстрела Харькова

Олег Синегубов рассказал, что в ближайшие дни российские захватчики могут усилить обстрелы Харькова и области.

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Данные разведки свидетельствуют, что ракетные удары и обстрелы с РСЗО по Харьковщине могут возрасти.

У нас есть информация от наших служб разведки о том, что враг на днях будет пытаться усиливать ракетные удары и удары с РСЗО для того, чтобы терроризировать исключительно местное население, гражданское население прежде всего,

– сказал председатель Харьковской ОВА.

Он подчеркнул, что при сигналах воздушной тревоги и ракетной опасности следует находиться в соответствующих укрытиях. Это крайне важно особенно учитывая, что Харьков слишком близко к границе с россией и время прилета ракет по городу составляет около 30 – 40 секунд. Потому времени, чтобы перейти к укрытиям, очень мало. Нужно быстро реагировать на сигналы тревоги.

Есть ли угроза окружения Харькова

Пока потребности в эвакуации харьковчан нет. Если будет угроза возможного наступления или окружения города, в ОВА обещают обязательно сообщить об этом.

Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что оценивать ситуацию должны военные, и к ним необходимо прислушаться. Он напомнил, что можно всегда спрятаться на станциях метро, также есть бомбоубежища и подвальные помещения, которые сейчас продолжают приводить в порядок. Терехов подчеркнул, что люди должны быть осторожны, чтобы сохранить жизнь.

Заметим, что российские захватчики ежедневно обстреливают Харьковскую область, разрушая гражданскую и критическую инфраструктуру. К сожалению, часто гибнут гражданские. В частности, во время обеденного обстрела Чугуева 3 августа оккупанты попали в жилой дом – есть погибший и пострадавшие.

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