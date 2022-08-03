Об очередном жутком обстреле Харьковщины рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. Он отметил, что обстрел произошел в 12:50, по предварительным данным, били кассетными снарядами.
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Погибший и одна из раненых – граждане россии
В результате обстрела погиб один человек, двое – получили ранения. И погибший, и одна из пострадавших – граждане россии.
россияне попали в пятиэтажку
Мужчина, у которого отняли жизнь русские снаряды, во время атаки был у себя дома. В пятиэтажку, где он жил, попали из РСЗО. В полиции говорят: цель оккупантов – одна – это терроризм и уничтожение как можно большего количества гражданского населения. Харьковская область попадает под смертельные обстрелы каждый день.
Им все равно, кого убивать. Харьковщина этого никогда не забудет и не простит им,
– написал Болвинов.
Чугуев попал под российский обстрел / Фото Сергея Болвинова:
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Вражеские обстрелы Харьковской области: последние новости
- Утром 3 августа россияне обстреляли Харьков ракетами из C-300. Били из белгорода.
- Одна из ракет попала в гражданский промышленный объект.
- Также накануне под удар оккупантов попали Богодуховский, Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы области.
- 1 августа враг ударил прямо по автобусной остановке на Салтовке. Пожилой человек, стоявший там, погиб.
- В областном центре, по которому постоянно целит враг, люди сплачиваются и большинство времени проводят в подвалах.
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