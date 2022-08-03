Терехов сообщил детали об атаке на Харьков. Перед этим в Харькове люди услышали взрывы: во многих областях была воздушная тревога .

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россияне ударили по Харькову дважды

В 03:55 и в 03:56 (говорится о 3 августа - 24 канал) Харьков услышал два взрыва,

- сообщил Игорь Терехов.

Мэр города также пояснил, что:

в одном случае прилет случился в Холодногорском районе города;

предварительно – без жертв и пожара.

"По второму месту попадания ГСЧС информацию уточняет", – пояснил мэр.

Кратко о последних атаках на Харьков

Утром 1 августа россияне атаковали известную Салтовку в Харькове. Тогда в результате обстрела ранен человек, стоявший на остановке общественного транспорта .

Впоследствии корреспондентка из Харькова Анна Черненко сообщила, что от полученных травм мужчина впоследствии скончался.

Перед этим в ночь на 31 августа кафиры снова ударили по городу . Тогда в Харькове враги повредили несколько построек.