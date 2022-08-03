Терехов сообщил детали об атаке на Харьков. Перед этим в Харькове люди услышали взрывы: во многих областях была воздушная тревога .

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россияне ударили по Харькову дважды

В 03:55 и в 03:56 (говорится о 3 августа - 24 канал) Харьков услышал два взрыва,
- сообщил Игорь Терехов.

Мэр города также пояснил, что:

  • в одном случае прилет случился в Холодногорском районе города;
  • предварительно – без жертв и пожара.

"По второму месту попадания ГСЧС информацию уточняет", – пояснил мэр.

Кратко о последних атаках на Харьков

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