Терехов повідомив деталі про атаку на Харків. Перед цим у Харкові люди почули вибухи: у багатьох областях була повітряна тривога.
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росіяни вдарили по Харкову двічі
О 03:55 та о 03:56 Харків почув два вибухи,
– повідомив Ігор Терехов.
Мер міста також пояснив, що:
- в одному випадку приліт трапився у Холодногірському районі міста;
- попередньо – без жертв та пожежі.
"За другим місцем влучення ДСНС інформацію уточнює", – пояснив мер.