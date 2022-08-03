Терехов повідомив деталі про атаку на Харків. Перед цим у Харкові люди почули вибухи: у багатьох областях була повітряна тривога.

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росіяни вдарили по Харкову двічі

О 03:55 та о 03:56 Харків почув два вибухи,

– повідомив Ігор Терехов.

Мер міста також пояснив, що:

в одному випадку приліт трапився у Холодногірському районі міста;

попередньо – без жертв та пожежі.

"За другим місцем влучення ДСНС інформацію уточнює", – пояснив мер.