Вибухи в Харкові пролунали приблизно через 5 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Загалом сирени лунали в 6 областях.

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На Сході оголосили повітряну тривогу

Через чергову загрозу ворожого обстрілу в східних областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени почали лунати приблизно о 4 годині ранку в:

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області.

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