Вибухи в Харкові пролунали приблизно через 5 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Загалом сирени лунали в 6 областях.
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На Сході оголосили повітряну тривогу
Через чергову загрозу ворожого обстрілу в східних областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени почали лунати приблизно о 4 годині ранку в:
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області.
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