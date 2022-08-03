Вибухи в Харкові пролунали приблизно через 5 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Загалом сирени лунали в 6 областях.

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На Сході оголосили повітряну тривогу

Через чергову загрозу ворожого обстрілу в східних областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени почали лунати приблизно о 4 годині ранку в:

  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області.

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