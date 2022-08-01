В Обласному центрі екстреної медичної допомоги попередньо повідомили, що внаслідок обстрілу є 2 постраждалих. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зранку 1 серпня.
Зверніть увагу Нова ціль окупантів до вересня і військові кораблі для України: головне за 159 день війни
Харків атакували зранку
Місцеві жителі повідомляють, що росіяни атакували Салтівку нещодавно під ранок. Близько 7 години про це почали писати в соцмережах.
Тим часом Олег Синєгубов вже підтвердив удари по Салтівському району. Він закликав людей перебувати в укриттях максимально.
Увага, харків'яни: окупанти завдали удари по Салтівському району міста Харків. Максимально перебувайте в укриттях!
– написав Синєгубов.