Детали обстрелов сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Около 4 утра российские оккупанты нанесли два удара по Харькову.

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Ракеты запустили из Белгорода, предварительно – из ЗРК С-300. В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю,

– сообщил Синегубов.

По его словам еще одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе. Здание получило повреждения, но предварительно известно, что пострадавших нет.

Обстрелы в области

За прошедшие сутки россияне обстреливали Богодуховский, Чугуевский, Харьковский и Изюмский районы области.

Повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки. В результате очередного обстрела города Чугуев повреждены склады образовательного учреждения, произошел пожар.

Также Синегубов сообщил, что в Золочевской общине горел частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.

Расследование и доказательства атаки

Впоследствии в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что по данным следствия, 3 августа около 4 часов утра российские военные нанесли ракетный удар по Новобаварскому району города Харькова. Из-за этого частично разрушен завод. Ракета попала в один из цехов, площадь которого составляет 6 тысяч квадратных метров.

Еще одна вражеская ракета попала в открытую местность возле жилмассива в Холодногорском районе города Харькова. Образовалась воронка диаметром 8 метров.

Следователи также говорят, что по предварительной информации этот обстрел был именно ракетами С-300 с территории белгородской области россии.

Обстрелы и вражеский штурм Харькова

Мэр Игорь Терехов рассказывал, что россияне не хотят отступать от своих намерений, поэтому хотят штурмовать Харьков. Они пытаются продвигаться в направлении города. Терехов рассказал, что город готовится к обороне.

Поскольку враг не может осуществить свои планы по захвату города, то просто обстреливает его. В частности, россияне утром 29 июля в очередной раз обстреляли Харьков. Ракеты оккупантов попали в жилой дом и высшее учебное заведение.

Ночь на 2 августа в городе Харьков выдалась спокойной, что многих удивило. Ведь местным трудно вспомнить день, когда их не обстреливали. Ударов врага по городу не зафиксировали. Но этого не скажешь об области. Регион атаковали ракетами.

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