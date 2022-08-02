По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате ударов врага по области пострадала исключительно гражданская инфраструктура.
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Синегубов рассказал, что российские оккупанты обстреливали:
- Харьковский – село Циркуны, поврежден жилой дом,
- Богодуховский – повреждено фермерское хозяйство, спасатели ликвидировали пожар,
- Чугуевский – оккупанты попали в одно из производств. Как следствие – разрушены здания и мощности,
- Изюмский районы области.
Несколько раз оккупанты наносили удары и по Черкасским Тишкам, были попадания по открытым территориям. Оккупанты уничтожили гостинично-ресторанный комплекс, повредили хозяйственные постройки и хвойные насаждения. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, вызовов по поводу пострадавших в результате российских обстрелов не было.
На линии столкновения продолжаются боевые действия. Наши защитники продолжают держать свои позиции и уничтожать живую силу и технику врага,
– добавил глава Харьковской ОВА.
За прошедшие сутки оккупанты осуществили выдвижение отдельных подразделений в районах населенных пунктов Байрак и Дементиевка, однако отступили после удара ВСУ по позициям оккупантов.
Оккупанты повредили завод в Чугуевском районе
В Харьковской областной прокуратуре отметили, что ночью 2 августа оккупанты совершили ракетный обстрел Чугуевского района. В результате вражеского огня повреждены здания и мощности завода. Кроме того, под удар оккупантов попал гаражный кооператив: повреждены гаражи и автомобили.
По предварительным данным, ракеты были выпущены с территории белгородской области россии. Сейчас тип ракет устанавливается. Осмотр места происшествия проводят прокуроры Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с сотрудниками Чугуевского районного управления полиции в Харьковской области.
Последствия обстрела Харьковщины / Фото Харьковской областной прокуратуры
Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 2 августа: смотрите видео