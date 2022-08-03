В частности, говорится о том, что вероятно новое наступление россиян на Харьков , которое и без того является горячей точкой борьбы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, как готовятся защищать город.

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В последние дни оккупанты распространяют сообщения о возможном повторном наступлении на Харьков. Уверяем: мы готовы к любым действиям врага,

– сказал Синегубов.

По его словам, наши защитники надежно держат оборону, не дают врагу продвинуться вперед, хоть тот и пытается.

Что делают для обороны города

Синегубов рассказал, что попытки кафиров даже разведать что-то неудачны. Враг постоянно имеет потери живой силы и техники.

Наши защитники ежедневно усиливают фортификационные сооружения на территории Харькова и оборонные возможности в целом. Синегубов заверил: если враг попытается пойти вперед, то его ожидает очередное фиаско и еще большие потери.

"Не имея успехов на фронте, оккупанты не только распространяют фейки, но и от бессилия продолжают террор против мирных людей. Есть информация, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по городу Харькову и по районам области", - предупредил глава ОВА.

Он также в очередной раз попросил жителей не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не находиться на улице, а во время тревоги быть в укрытиях.

Обстрелы Харькова

Россия обстреливает город и область каждый день. Очередные удары были утром 3 августа. Около 4 утра российские оккупанты нанесли два удара по Харькову. Били из ракетных систем С-300 из белгорода. Одна ракета попала прямо в землю, другая – по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе.

Городской голова Игорь Терехов сообщал , что в ночь на 29 июля российские кафиры снова атаковали Харьков. Тогда ракета прилетала в учебное заведение. Пожар тушили спасатели, пострадавших не было.

утром 29 июля также были обстрелы Харькова . Ракеты кафиров попали в жилой дом. Дважды попали в центральную часть города. Под двухэтажным жилым домом спасатели искали людей, разбирали завалы.

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