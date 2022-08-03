Зокрема, мовиться про те, що ймовірний новий наступ росіян на Харків, який і без того є гарячою точкою боротьби. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, як готуються обороняти місто.

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В останні дні окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків. Запевняємо: ми готові до будь-яких дій ворога,

– сказав Синєгубов.

За його словами, наші захисники надійно тримають оборону, не дають ворогу просунутися вперед, хоч той і намагається.

Що роблять для оборони міста

Синєгубов розповів, що спроби окупантів навіть розвідати щось є невдалими. Ворог постійно має втрати живої сили та техніки.

Наші оборонці ж щодня посилюють фортифікаційні споруди біля Харкова та оборонні можливості загалом. Синєгубов запевнив: якщо ворог спробує піти вперед, то його чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати.

"Не маючи успіхів на фронті, окупанти не лише розповсюджують фейки, але й від безсилля продовжують терор проти мирних людей. Маємо інформацію, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області", – попередив голова ОВА.

Він також вкотре попросив мешканців не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не перебувати на вулиці, а під час тривоги бути в укриттях.

Обстріли Харкова

росія обстрілює місто та область кожного дня. Чергові удари були вранці 3 серпня. Близько 4 ранку російські окупанти завдали два удари по Харкову. Били з ракетних систем С-300 із бєлгорода. Одна ракета влучила просто в землю, інша – по території цивільного промислового об'єкта в Новобаварському районі.

Міський голова Ігор Терехов повідомляв, що в ніч проти 29 липня російські окупанти знову атакували Харків. Тоді ракета прилітала в навчальний заклад. Пожежу гасили рятувальники, постраждалих не було.

вранці 29 липня також були обстріли Харкова. Ракети окупантів влучили в житловий будинок. Двічі влучили у центральну частину міста. Під двоповерховим житловим будинком рятувальники шукали людей, розбирали завали.

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