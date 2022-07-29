В американському Інституті вивчення війни вважають, що окупанти можуть спробувати відновити наступ на Харків. Ймовірно, зараз вони створюють потрібні для цього умови.

До теми росіяни зосередяться на захопленні Бахмута, але, ймовірно, не зможуть взяти місто, – ISW

Аналітики також припустили, що путінські солдати можуть зосередитися на Бахмуті, а не Сіверську. Адже з моменту захоплення адміністративного кордону на Луганщині вони не зробили жодного просування до Сіверська.

російське командування, ймовірно, намагатиметься зберегти імпульс навколо Бахмута, продовжуючи тиск на Сіверськ. Малоймовірно, що російські війська візьмуть сам Бахмут, попри нещодавнє поступове просування в його напрямку,

– зазначили фахівці.

Яка ситуація на фронті: останні новини

Станом на ранок 29 липня на війні проти України загинули 40,5 тисячі російських окупантів. З них за минулу добу наші Збройні Сили ліквідували 270 осіб. Найбільше бійців і техніки ворожа армія вчора втратила на Криворізькому напрямку.

На Слов'янському, Бахмутському та Краматорському напрямках окупанти не проводили активних бойових дій. Однак вони активно обстрілювали населені пункти на Донбасі.

Українські захисники успішно відбили штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір'я.

Ворожі війська намагаються вести наступальні дії біля Новолуганського та Соледара. Зараз там тривають активні бойові дії.

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