В американском Институте изучения войны считают, что оккупанты могут попытаться возобновить наступление на Харьков. Вероятно, сейчас они создают нужные для этого условия.

К теме россияне сосредоточатся на захвате Бахмута, но, вероятно, не смогут взять город, – ISW

Аналитики также предположили, что путинские солдаты могут сосредоточиться на Бахмуте, а не на Северске. Ведь с момента захвата административной границы в Луганской области они не сделали ни одного продвижения к Северску.

российское командование, вероятно, будет пытаться сохранить импульс вокруг Бахмута, продолжая давление на Северск. Маловероятно, что российские войска возьмут сам Бахмут, несмотря на недавнее постепенное продвижение в его направлении,

– отметили специалисты.

Какая ситуация на фронте: последние новости

По состоянию на утро 29 июля на войне против Украины погибли 40,5 тысяч российских оккупантов. Из них за прошедшие сутки наши Вооруженные Силы ликвидировали 270 человек. Больше бойцов и техники вражеская армия вчера потеряла на Криворожском направлении.

На Славянском, Бахмутском и Краматорском направлениях оккупанты не проводили активных боевых действий. Однако они активно обстреливали населенные пункты на Донбассе.

Украинские защитники успешно отразили штурмовые и наступательные действия в направлении Вершины и Семигорья.

Вражеские войска пытаются вести наступательные действия возле Новолуганского и Соледара. Сейчас там продолжаются активные боевые действия.

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