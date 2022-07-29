Соответствующую информацию сообщили в Институте изучения войны. Накануне 28 июля кафиры 4 раза ударили по Бахмуту кассетными боеприпасами.

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россияне попытаются захватить Бахмут

В американский Институт исследования войны объяснили, что российские захватчики пытались добиться конкретных успехов вокруг Северска и не предпринимали подтвержденных действий в направлении города с момента захвата административной границы Луганской области в начале июля.

"Да, российское командование, скорее всего, попытается сохранить темп вокруг Бахмута, возможно, за счет давления на Северск", – сообщили в Институте изучения войны.

Там также добавили, что россияне провели ограниченные наземные атаки на:

северо-западу от Славянска;

северо-восток и юго-западнее Бахмута.

Более того, оккупанты могут активизировать наступательные операции вокруг Авдеевки, а также создавать условия, чтобы возобновить наступательные действия в направлении Харькова.

Последние новости из Бахмута

россияне 28 июля 4 раза атаковали Бахмут кассетными боеприпасами.

К сожалению, враги повредили по меньшей мере в 12 жилых домах.

В результате атаки врага 3 человека погибли, еще 3 ранены.

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