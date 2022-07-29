Відповідну інформацію повідомили в американському Інституті вивчення війни. Напередодні 28 липня окупанти 4 рази вдарили по Бахмуту касетними боєприпасами.

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росіяни спробують захопити Бахмут

В американський Інститут дослідження війни пояснили, що російські загарбники намагалися досягти конкретних успіхів навколо Сіверська і не робили підтверджених дій у напрямку міста з моменту захоплення адміністративного кордону Луганської області на початку липня.

"Так, російське командування, швидше за все, спробує зберегти темп навколо Бахмута, можливо, за рахунок тиску на Сіверск", – повідомили в Інституті вивчення війни.

Там також додали, що росіяни провели обмежені наземні атаки на:

північний захід від Слов'янська;

північний схід та південний захід від Бахмута.

Ба більше, окупанти можуть активізувати наступальні операції навколо Авдіївки, а та створювати умови, щоб відновити наступальні дії в напрямку Харкова.

Останні новини з Бахмута

росіяни 28 липня 4 рази атакували Бахмут касетними боєприпасами.

На жаль, вороги пошкодили щонайменше у 12 житлових будинків.

Внаслідок атаки ворога 3 людей загинуло, ще 3 поранені.

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