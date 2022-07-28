Глава Донецької ОВА Павло Кириленко написав, що росіяни скоюють нові й нові воєнні злочини. До речі, напередодні 27 липня російські військові поцілили у готель в Бахмуті.

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росіяни атакували Бахмут

Бахмут знову під російським вогнем — сьогодні росіяни обстріляли місто чотири рази з "Ураганів",

– написав Кириленко.

Станом на 20:47 28 липня відомо про щонайменше 3 загиблих та 3 поранених, проте на місці ще працювали рятувальники. Окрім того, російські окупанти:

за попередньою інформацією, – застосували касетні боєприпаси;

пошкодили 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків.

Павло Кириленко запевнив, що росіяни будуть відповідати за всі свої злочини в Україні.

Окупанти атакували Бахмут / Фото Павла Кириленка

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27 липня російські окупанти атакували Бахмут. Внаслідок обстрілу загорівся гараж, фура, яка була на стоянці. Загиблих і постраждалих немає.

Окрім того, росіяни у ніч проти 27 липня, поцілили у готель в місті та частково зруйнували будівлю.

За даними рятувальників, вдалось врятувати чоловіка, якого госпіталізували до лікарні. На жаль, працівники ДСНС знайшли одну загиблу людину.

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