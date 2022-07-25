Хоча раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що росія зосереджуватиме сили на напрямку Сіверська та Бахмута, що на Донеччині. Однак українські оборонці добре працюють у цій частині фронту. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Разом з тим він нагадав, що для противника стратегічно дуже важливо вийти на адміністративні кордони Донеччини.

"Їхній фюрер сказав, що ці лінії розмежування мають бути взяті. Чи візьмуть? Сповнений стриманого оптимізму", – сказав Черник.

Зараз же у трикутнику Слов'янськ – Сіверськ – Бахмут українці показують чудеса тактичної майстерності та вміння бити ворога,

– додав він.

Тож сподіваємося, що цю стратегічну ініціативу закріплять та згодом розвинуть.

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