На жаль, росіяни й надалі продовжать обстрілювати ті міста, які перебувають у зоні середнього ураження. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Він порахував, скільки ще ракет залишилось в країни-агресорки.

Увага Схоже, наступальний потенціал росії вичерпається до кінця літа, – аналітик

За його словами, справді якісні ракети у росіян практично закінчилися.

"І отих славнозвісних "Кинджалів", які тільки один раз використовували по Україні, усього є 40 штук", – сказав експерт.

І додав, що такі ракети як "Калібр" та "Іскандер" підходять до свого критичного значення.

Разом з тим, все ще є величезний запас ракет із середнім радіусом дії із дальністю стрільби від 180 до 280 кілометрів. Мовиться про Х-31 та Х-59.

Сукупно, на мій погляд, росіяни вистрілили лише у межах 30% усіх своїх запасів – як нових, так і радянських,

– зазначив Черник.

На жаль, ракетні удари по Україні триватимуть і надалі. Тож закликаємо не нехтувати сигналами тривоги.

Що кажуть у розвідці

В українській розвідці заявляють, що росія вже витратила у війні проти України 50 – 60% своїх запасів високоточних ракет. Проте сподіватися, що ракетні обстріли невдовзі кардинально зменшаться чи припиняться – марно, адже країна-агресорка має ще дуже багато радянських резервів.

Наступальний потенціал росії вичерпується

За його словами, дійсно росія втрачає наступальний потенціал. В окупантів вже не ті позиції, які були ще півтора місяця тому, коли були надзвичайно потужні бої під Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Про це 24 каналу сказав Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень.

Зараз загарбники використовують тактику ракетно-артилерійського терору проти цивільного населення. Вони її не припиняють. Однак що стосується просування по землі – у сухопутних підрозділів російських військ активного успіху немає.

Тож схоже, що наступальний потенціал росії вичерпається вже до кінця літа, вважає експерт. Далі ситуація перейде у позиційну стадію.

До речі, у Генштабі ЗСУ опублікували свіжі дані про втрати ворога. Станом на 24 липня наші захисники та захисниці ліквідували 39 520 російських загарбників.



Актуальні втрати ворога станом на 24 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ