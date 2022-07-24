К сожалению, россияне и дальше продолжат обстреливать те города, которые находятся в зоне среднего поражения. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник. Он посчитал, сколько еще ракет осталось у страны-агрессорки.

Внимание Похоже, наступательный потенциал россии иссякнет к концу лета, – аналитик.

По его словам, действительно, качественные ракеты у россиян практически закончились.

"И тех славных "Кинжалов", которые только один раз использовали по Украине, всего 40 штук", – сказал эксперт.

И добавил, что такие ракеты, как "Калибр" и "Искандер", подходят к своему критическому значению.

Вместе с тем все еще есть огромный запас ракет со средним радиусом действия с дальностью стрельбы от 180 до 280 километров. Речь идет о Х-31 и Х-59.

Совокупно, на мой взгляд, россияне выстрелили только в пределах 30% всех своих запасов – как новых, так и советских,

– отметил Черник.

К сожалению, ракетные удары по Украине будут продолжаться и дальше. Поэтому призываем не пренебрегать сигналами тревоги.

Что говорят в разведке

В украинской разведке заявляют, что Россия уже потратила в войне против Украины 50 – 60% своих запасов высокоточных ракет. Однако надеяться, что ракетные обстрелы вскоре кардинально уменьшатся или прекратятся – бесполезно, ведь у страны-агрессорки еще много советских резервов.

Наступательный потенциал россии исчерпывается

По его словам, действительно Россия теряет наступательный потенциал. У оккупантов уже не те позиции, которые были еще полтора месяца назад, когда были чрезвычайно мощные бои под Северодонецком и Лисичанском. Об этом 24 каналу сказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований.

В настоящее время захватчики используют тактику ракетно-артиллерийского террора против гражданского населения. Они его не прекращают. Однако что касается продвижения по земле – у сухопутных подразделений русских войск активного успеха нет.

Похоже, что наступательный потенциал россии иссякнет уже к концу лета, считает эксперт. Далее ситуация перейдет в позиционную стадию.

Кстати, в Генштабе ВСУ опубликовали свежие данные о потерях врага. На 24 июля наши защитники и защитницы ликвидировали 39 520 российских захватчиков.



Актуальные потери врага по состоянию на 24 июля / Инфографика Генштаба ВСУ