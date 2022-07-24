Об этом 24 каналу сказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований. Он рассказал, как видит происходящее на передовой, в частности на Востоке и Юге Украины.

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Тактика россиян

По его словам, действительно россия теряет наступательный потенциал. У оккупантов уже не те позиции, которые были еще полтора месяца назад, когда были чрезвычайно мощные бои под Северодонецком и Лисичанском.

Теперь же ситуация другая. Мы видим, что за предыдущие 2 – 2,5 недели каких-либо активных продвижений у россиян нет. Однако оккупанты пытаются наносить удары по гражданским объектам и инфраструктуре, уничтожать украинские города.

То есть захватчики используют тактику ракетно-артиллерийского террора против гражданского населения. Они его не прекращают.

Однако что касается продвижения по земле – у сухопутных подразделений русских войск активного успеха нет.

Похоже, наступательный потенциал россии иссякнет к концу лета. Далее ситуация перейдет в позиционную стадию,

– сказал Мусиенко.

О планах оккупантов

Так что специалист думает, что россиянам, скорее всего, не удастся захватить Славянск и Бахмут. Они сейчас будут пытаться продвигаться со стороны Северска, чтобы одержать хоть какую-то тактическую победу. Возможно, они будут иметь небольшие успехи.

"Однако нельзя сказать о том, что наступление широким фронтом, как планировали российские войска, будет удачным. Их потенциал действительно исчерпывается, у них не хватает снарядов и боеприпасов, скажем, для ведения привычной войны", – подытожил Мусиенко.

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