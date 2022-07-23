Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что формирование этих 16 враждебных БТГр происходит непосредственно через российские военкоматы и под контролем страны-агрессора.

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Численность батальонов и география формирования

По словам Скибицкого, при формировании этих так называемых "добровольческих, патриотических" батальонов россия начала применять новый подход. Около месяца назад ориентировочно 50 субъектов страны-агрессора получили приказ на формирование БТГр с разной численностью – от 500 до 600 человек.

Мы ясно знаем, что сегодня уже сформировано 8 батальонов. Планируется сформировать до конца месяца еще 8 – это будет 16 батальонов. По нашим оценкам – около 4 тысяч человек в каждом регионе, в том числе в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге – все субъекты россии,

– сообщил представитель ГУР МО.

Весь процесс формирования идет через военкоматы и находится под контролем страны-агрессора. Речь идет о наборе, вооружении, боевом снаряжении и, соответственно, уже применении этих БТГр на фронте в Украине.

К слову, кроме этих 16 батальонов, по данным разведки, россия сейчас формирует еще один корпус в Нижегородской области – это от 10 до 15 тысяч человек. В ГУР МО не исключают вероятности переброски живой силы оттуда на войну против Украины.

Таким образом они пытаются упорядочить для того, чтобы эти все набираемые подразделения, чтобы они имели мощный наступательный и оборонный потенциал, когда слаженные батальоны смогли бы действовать, как те батальоны тактических групп, которые были нами (ВСУ – ред. 24 канал) разгромлены. А это большие потери для россии, это были наиболее отборные, боеготовые, с опытом подразделения, зашедшие на нашу территорию,

– подытожил Скибицкий.

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