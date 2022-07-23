Хотя старые ракеты действительно менее точны, чем современные высокотехнологичные, они остаются не менее разрушительными и угрожающими для нашего государства. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона единых новостей, передает 24 канал.

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Расход россией половины высокоточного ракетного потенциала против Украины неоправдан

Юрий Игнат прокомментировал, что расход россией в войне против Украины половины собственного высокоточного ракетного потенциала – необдуманный шаг со стороны российского руководства.

Это огромные запасы и неоправданный расход. Потому что такая страна, как россия, должна этим вооружением себя, так сказать, защищать от внешних угроз. А они только на Украину потратили половину потенциала – ракет типа "Искандер", "Калибр", "Х-101" и т.д.

– заметил чиновник.

Представитель Воздушных сил ВСУ вместе с тем отметил, что у россиян действительно осталось очень много вооружения со времен Советского Союза. Если учесть лишь то количество складов, которые были в Украине, которые регулярно при этом взрывались, то можно только представить, сколько советских ракет типов "Х-22", "Х-59", "Х-58", "Х-31" и т.д. осталось у врага.

Да, эти ракеты, возможно, менее точны, но они не менее разрушительны и не менее угрожающие нам. Если говорить о высокоточном оружии – да, очевидно, что его (россияне – ред. 24 канал) уже экономят, и все больше используют против нас именно советские образцы,

– подчеркнул Игнат.

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Основная задача Воздушных сил ВСУ

Представитель Воздушных сил отметил, что сейчас, несмотря на продолжение россией ракетных обстрелов по территории Украины, основной задачей зенитно-ракетных комплексов и истребительной авиации является перекрытие украинского неба, чтобы не допустить вход в наше воздушное пространство вражеских самолетов. Ведь тогда россияне будут использовать уже не ракеты, а бомбы свободного падения, которых у врага миллионы тонн на своих складах.

Мы видели, что произошло с Мариуполем и другими прифронтовыми городами, когда тактическая авиация залетает и сбрасывает бомбы по 500 килограммов, летящих и разрушающих фактически все на своем пути. Поэтому, собственно, уже 2 с половиной месяца, когда российская авиация не залетает в наше воздушное пространство, Воздушные силы контролируют его,

– подчеркнул Игнат.

По словам чиновника, пока осталось дождаться, когда Запад все же будет предоставлять Украине современные системы – зенитно-ракетные комплексы и истребители, которые нам тоже достаточно нужны для защиты нашего государства, для того чтобы перекрыть небо своими силами.

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Легче ли сбивать советские ракеты, чем современные

Юрий Игнат отметил, что, к сожалению, сбивать советские ракеты не проще, чем высокоточные. В этом, по его словам, и состоит парадокс, что высокотехнологичные ракеты "Х-101" и "Калибр" летят со скоростью около 900 километров в час, и есть определенная возможность их перехватывать и уничтожать.

Есть целая система взаимодействия, оповещения, радиолокационная разведка, есть данные наших западных партнеров. Это все обобщается, есть большой алгоритм действий в этой ситуации. И, поверьте, делается все возможное во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск, чтобы их уничтожать,

– заверил спикер Воздушных сил.

Если же речь идет об "Ониксе", "Х-22" и "Х-31" – это ракеты, которые летят со скоростью около 4 тысяч километров в час. Такую ракету сбить очень тяжело. А тем более тяжело сбивать "Искандеры" – это баллистическая ракета, летящая по баллистической траектории и опускающаяся сверху на цель со скоростью более 8 тысяч километров в час.

Поэтому нам нужны современные комплексы и системы, которые смогут противостоять этим ракетам. Нашими средствами, которые мы имеем сегодня на вооружении, это делать очень тяжело. Это случается, но редко,

– подытожил Игнат.

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