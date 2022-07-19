Відповідну інформацію повідомили в американському Інституті вивчення війни. Там пояснили, що значить зустріч щойгу з мурадовим 18 липня.

Зауважте Окупанти готують наступ на Бахмут і Сіверськ, – ISW

росія планує захопити Сіверськ та Бахмут

російські війська провели серію наземних атак на схід від Сіверська та на південь від Бахмута, активізували наступ на Авдіївку та здійснили обмежені наземні штурми на лінії фронту Донецьк – Авдіївка,

– мовиться у повідомленні.

В американському Інституті вивчення війни пояснили, що росія намагатиметься зосередили сили на захопленні Сіверська та Бахмута.

За їхніми даними, це підтверджує зустріч 18 липня міністра оборони росії сергія шойгу з командувачем східної групи військ генерал-лейтенантом рустамом мурадовим. В ISW запевнили що:

шойгу проінспектував східну групу;

доручив мурадову приділити першочергову увагу знищенню українських ракет великої дальності та артилерійських систем.

"Війська мурадова діють на напрямі Ізюм – Слов'янськ нібито з метою остаточного захоплення самого Слов'янська, і примітно, що шойгу не давав вказівок мурадову віддавати пріоритет захоплення території на цьому напрямку", – зауважили в американському Інституті вивчення війни.

шойгу вперше пригадав про східне угруповання

До речі, в ISW зауважили – це вперше виявили пряму згадку про східне угруповання військ, що діяло в Україні на цьому етапі війни. Адже раніше повідомлялося, що:

у захопленні Луганської області брали участь центральна та південна групи військ під командуванням генерал-полковника олександра лапіна та генерала армії сергія суровікіна;

натомість східне угруповання військ, ймовірно, складається із підрозділів східного військового округу росії, які діяли на Ізюмському напрямку, що на Харківщині.

мурадов має нижчий ранг, ніж лапін та суровікін, що дозволяє припустити, що кремль вважає Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетним, ніж захоплення території на Донеччині в рамках ширшої кампанії на Донбасі. кремль, ймовірно, спрямовує військові ресурси та високопоставлене керівництво на локальні успіхи навколо Сіверська та Бахмута, попри більш ранні заклики шойгу до інтенсифікації наступальних операцій на всіх напрямках наступу,

– зауважили в інституті.

Проте досі не зрозуміло, чи сам мурадов контролює безпосередньо операції навколо Харкова чи ні.

Останні новини щодо Сіверська та Бахмута

16 липня у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що окупанти перегруповуються, щоб сунути на Слов'янськ і зосереджують основні зусилля на Сіверську.

Саме тому в напрямку Сіверська та Бахмута ворог продовжує застосовувати всі наявні засоби вогневого ураження – б'ють різними типами озброєння вздовж усієї лінії зіткнення.

В американському Інституті вивчення війни ще 15 липня пояснювали, що ворог здійснить рішучий і масштабніший наступ уздовж лінії Слов'янськ – Сіверськ – Бахмут. Наразі ж відсутня інформація щодо того, де або коли військові країни-агресорки намагатимуться це зробити.

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