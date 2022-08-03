Ведь если говорить об угрозе наступления в направлении Славянска, то именно Изюм играет решающую роль в формировании наступательного потенциала. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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россияне упустили возможность обороняться

По его словам, однако именно там они не только упустили возможность наступать, но и содержать временно захваченные территории.

Александр Коваленко военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Вооруженные Силы Украины пошагово предпринимают контрнаступательные действия. Но они очень эффективно себя демонстрируют.

Поэтому, по его мнению, россияне из перегруппировки действительно сделали достаточно угрожающую ситуацию на Юге. Однако при этом в среднесрочной перспективе оккупанты полностью нивелируют свои возможности в дальнейшем не только наступать, но и обороняться. Это может произойти уже в ближайшие 2-3 месяца.

"За это время мы увидим, как оккупанты не смогут достаточно эффективно держать оборону даже на тех участках, на которых у них есть количественное преимущество", – добавил военный эксперт.

И объяснил, что речь идет не только о Херсонской области, особенно о правом берегу. Там, по его мнению, все будет происходить гораздо быстрее.

Коваленко о решающем бое на Юге: смотрите видео

Возможно ли наступление

Генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос рассказал, что у россиян есть 2 направления, где попытаются наступать. Речь идет о наступлении на Запорожье и продвижении на харьковско-славянском направлении.

Кривонос считает, что у оккупантов до сих пор есть в планах захват Запорожья несмотря на обсуждаемую сейчас оперативную паузу. Это одна из их главных задач.

"Это не значит, что враг успокоился. Оккупанты меняют тактику, изменяют порядок применения своих частей на фронте", – считает Кривонос.