Адже якщо говорити про загрозу наступу у напрямку Слов'янська, то саме Ізюм грає вирішальну роль у формуванні наступального потенціалу. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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росіяни втратили можливість оборонятись

За його словами, однак саме там вони не лише втратили можливість наступати, але й утримувати тимчасово захоплені території.

Олександр Коваленко військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Збройні Сили України покроково починають контрнаступальні дії. Але вони досить ефективно себе демонструють.

Тому, на його погляд, росіяни з перегрупування дійсно зробили досить загрозливу ситуацію на Півдні. Однак при цьому у середньостроковій перспективі окупанти повністю нівелюють свої можливості надалі не лише наступати, а й оборонятись. Це може трапитись вже за найближчі 2 – 3 місяці.

"За цей час ми побачимо, як окупанти не зможуть достатньо ефективно тримати оборону навіть на тих ділянках, на яких у них є кількісна перевага", – додав військовий експерт.

І пояснив, що мовиться не лише про Херсонську область, особливо про правий берег. Там, на його думку, усе відбуватиметься значно швидше.

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Чи можливий наступ

Генерал Збройних Сил України Сергій Кривонос розповів, що росіяни мають 2 напрямки, де спробують наступати. Мовиться про наступ на Запоріжжя та просування на харківсько-слов'янському напрямку.

Кривонос вважає, що окупанти досі мають у планах захопити Запоріжжя попри оперативну паузу, яку зараз обговорюють. Це одне з їхніх головних завдань.

"Це не означає, що ворог заспокоївся. Окупанти змінюють тактику, змінюють порядок застосування своїх частин на фронті", – вважає Кривонос.