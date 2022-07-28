Про це ексклюзивно 24 каналу розповів генерал Збройних Сил України Сергій Кривонос. Він відповів на питання, куди окупанти будуть найближчим часом кидати свої основні резерви.

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2 напрямки можливого наступу окупантів

За його словами, у росіян ще є два основних напрямки для наступу:

В першу чергу, це наступ на Запоріжжя . Кривонос пояснив, що це одне з головних завдань для окупантів – захопити місто. Вони будуть продовжувати це робити.

. Кривонос пояснив, що це одне з головних завдань для окупантів – захопити місто. Вони будуть продовжувати це робити. "А другий напрямок – це харківсько-слов’янський напрямок, де вони також можуть за рахунок перекидання резервів та проривів намагатися оточити підрозділи ЗСУ", – сказав генерал ЗСУ.

Оперативна пауза, про яку зараз всі говорять, не означає, що ворог заспокоївся. Окупанти змінюють тактику, змінюють порядок застосування своїх частин на фронті,

– зазначив Сергій Кривонос.

На його думку, російські військові зараз шукають місця, де можуть нанести удар українській армії.

Дивіться повне інтерв'ю з Сергієм Кривоносом: відео 24 каналу



Яка ситуація на фронті станом на 28 липня

Основні зусилля противник зосереджує на:

встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей,

утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей,

створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках,

блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Яка ситуація на основних напрямках:

На Слов'янському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, шукаючи слабкі місця у нашій обороні. Однак ворог успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог намагається покращити тактичне становище, але штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський – Семигір'я наші воїни відбили та змусили окупантів відступити.

На напрямку Відродження – Вершина противник має частковий успіх, закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. Спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар завершилась для окупантів провалом.

На Півдні противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та поверненні втрачених позицій на Криворізькому напрямку.

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