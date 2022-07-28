Потрібно зачекати, поки росіяни вичерпають сили

Про це в ефірі 24 каналу розказав військовий експерт Денис Попович. За його словами, для того, щоб зараз йти в прямий наступ і не чекати, поки в росіян закінчаться сили, у нас недостатньо ресурсів.

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До того ж Україна, на відміну від росії, береже своїх людей, замість того, щоб кидати їх у бій як гарматне м'ясо.

Експерт пояснив, що у нас зовсім інша тактика. Вона полягає в тому, щоб йти до цілі маленькими кроками і з різних боків – десь звільнити якийсь населений пункт, десь тактично просунутися, знищити міст, перекрити переправу, вдарити по командному пункту, підірвати запас боєкомплекту тощо. Таким чином можна повністю знекровити вороже угруповання і змусити його до здійснення "жесту доброї волі".

Хоча останні події, які свідчать про те, що росіяни перекидають підкріплення на Херсонську область, аби там організувати оборону, не змушують сподіватися, що на такий "жест доброї волі" вони підуть. Скоріш за все вони будуть захищатися,

– додав він.

"Референдум" потрібно зірвати

Попович вирішив не давати прогнозів щодо термінів звільнення Херсонщини. Однак він зауважив, що якщо цього не станеться до проведення так званого "референдуму", до якого активно готуються окупанти, потрібно потурбуватися про те, щоб він був щонайменше зірваний.

"Якщо ЗСУ стоятимуть в передмісті Херсона і зможуть діставати всюди, про який референдум може йти мова, хто буде його визнавати? Його і так не визнають, а якщо контрнаступ буде розвиватися вдало і ЗСУ будуть стояти навколо Херсона тим паче", – вважає експерт.

Відтак, він зауважив, що окрім деокупації своїх територій, одним із найголовніших завдань української сторони є зробити так, щоб цей "референдум" став бутафорією і його неможливо було провести через близькість бойових дій.

Військовий експерт Денис Попович про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: дивіться відео

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