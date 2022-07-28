ЗСУ не лише відбили атаку, а й завдали втрат ворогові. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 28 липня.

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Українські військові розгромили росіян на Херсонщині

Українські воїни відбили штурм у напрямку Брускинське – Білогірка. Окупанти зазнали втрат та відійшли,

– мовиться в повідомленні.

ЗСУ мали успіх і на Сході. Окупанти намагалися штурмувати напрямок Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина. Проте українські воїни зупинили їх, тому успіху росіяни не мали.

На Бахмутському напрямку ворог штурмував Клинове – Бахмут та Миронівський – Семигір'я. Наші захисники знову відбили росіян та змусили їх відступити.

Ситуація на Півдні

Ворог намагається утримати зайняті території та повернути втрачені позиції на Криворізькому напрямку. Тому окупанти обстрілюють багато населених пунктів зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків.

Загарбники атакували район Трудолюбівки, Потьомкиного, Посад-Покровського, Андріївки, Благодатного, Тернівки, Червоної Долини, Прибузького та Лупаревого. Окрім того, вони завдали авіаудару біля Новопетрівки.

В акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

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