Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він також зазначив, що ці події не будуть форсованими, наші захисники не будуть пришвидшувати темп.

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Окупанти вже зараз не можуть передислоковувати та перекидати техніку та особовий склад, так, як вони це робили раніше, зазначає Коваленко.

Якщо росіяни продовжать сидіти в обороні на цій території, то вони опиняться фактично у стані блокади, адже чималу кількість просто знищать, або візьмуть у полон. Якщо ворог не буде виводити свої війська, а тільки передислоковувати на утримання Херсонщини – це просто неминуче станеться,

– переконаний Олександр Коваленко.

Олександр Коваленко дивується, чи дійсно вороже командування не розуміє, що їх війська на правому березі Херсонщини вже, фактично, перебувають у блокаді і це буде така ж історія, як на Зміїному.

"Або вони це розуміють і просто намагаються продемонструвати свою присутність та "контроль" у цьому регіоні і розраховують на те, що "щось зміниться", – додає військово-політичний оглядач.

Детальніше про ситуацію на російсько-українському фронті у розмові із Олександром Коваленком: дивіться відео