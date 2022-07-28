Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также отметил, что эти события не будут форсированными, наши защитники не будут ускорять темп.

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Оккупанты уже сейчас не могут передислоцировать и перекидывать технику и личный состав, так как они это делали раньше, отмечает Коваленко.

Если россияне продолжат сидеть в обороне на этой территории, то они окажутся фактически в состоянии блокады, ведь многих просто уничтожат, или возьмут в плен. Если враг не будет выводить свои войска, а только передислоцировать на содержание Херсонщины – это просто неизбежно произойдет,

– убежден Александр Коваленко.

Александр Коваленко удивляется, действительно ли враждебное командование не понимает, что их войска на правом берегу Херсонщины уже фактически находятся в блокаде и это будет такая же история, как на Змеином.

"Или они это понимают и просто пытаются продемонстрировать свое присутствие и "контроль" в этом регионе и рассчитывают на то, что что-то изменится", – добавляет военно-политический обозреватель.

Детальнее о ситуации на российско-украинском фронте в разговоре с Александром Коваленко: смотрите видео