Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает 24 канал.

Важно ВСУ мощно атаковали Антоновский мост в Херсоне: все, что об этом известно

По его словам, наши бойцы пытаются максимально эффективно противодействовать врагу. В том числе и уничтожением его логистического обеспечения.

Мы целенаправленно принимаем меры по лишению противника возможности производить обстрелы нашей территории. То есть активно наносим противнику огневое поражение по базам, складам, арсеналам противника,

– объяснил Громов.

Что касается Антоновского моста, то ВСУ неоднократно попадали в него. После этого противник пытался восстановить его, но наши бойцы приняли надлежащие меры.

В каком сейчас состоянии Антоновский мост

Громов отметил, что в настоящее время в конструкциях моста существенные разрушения. ВСУ прогнозируют, что оккупанты будут пытаться восстановить его, но наши бойцы готовы к этому.

Атака Антоновского моста: главное

В конце дня жители Херсона начали слышать много звуков мощных взрывов. Пропагандисты кремля и коллаборанты сказали, что атаки было 3. Однако, мол, ПВО перехватило все ракеты.

В полночь появилось видео обстрела Антоновского моста 26 июля, которое подтвердило, что попадание в цель все-таки было.

Украинцы не обошли вниманием это событие и сразу начали троллить россиян мемами про Антоновский мост. К этому в сети присоединились не только крупные компании, но и народные депутаты.

Утром 27 июля информацию об ударах по Антоновскому мосту подтвердили ВСУ. У россиян началась настоящая истерика: они признали, что ВСУ все-таки ударили по мосту, но это "ни на что не повлияет".

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