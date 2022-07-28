Після того, як українські захисники вгатили по мосту, росіяни заборонили ним користуватися. Про це журналістам 24 каналу повідомили в Офісі Президента.

До теми Жителі окупованої Херсонщини з радістю прийняли знищення Антонівського моста, – Хлань

Загальна ситуація в Херсонській області напружена. Внаслідок влучного попадання в Антонівський міст, окупанти повністю заборонили ним користуватися та анонсують відкриття паромного сполучення й можливість їздити через Каховську ГЕС,

– мовиться у повідомленні.

ЗСУ влучили в Антонівський міст: що треба знати

26 липня Збройні Сили України влучили у важливий стратегічний об'єкт – Антонівський міст на Херсонщині. Спершу інформацію про атаку не підтверджували, а російські пропагандисти встигли придумати, що вибух був від роботи їхньої ППО. Однак у ці нісенітниці ніхто не повірив, адже місцеві мешканці на власні очі бачили удар по мосту й завданні руйнації.

Зауважимо, що Антонівський міст є дуже важливих для логістики російської армії. Саме через нього ворог може забезпечувати чи взагалі вивести свої війська з захопленої території на захід від річки Дніпро.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що тепер росіянам нікуди тікати – хіба по воді. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк іронічно порадив російським солдатам вчитися вплав перетинати Дніпро.

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