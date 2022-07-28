После того, как украинские защитники ударили по мосту, россияне запретили им пользоваться. Об этом журналистам 24 канала сообщили в Офисе Президента.

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Общая ситуация в Херсонской области напряженная. В результате точного попадания в Антоновский мост, оккупанты полностью запретили им пользоваться и анонсируют открытие паромного сообщения и возможность ездить через Каховскую ГЭС.

– говорится в сообщении.

ВСУ попали в Антоновский мост: что нужно знать

26 июля Вооруженные Силы Украины попали в важный стратегический объект – Антоновский мост в Херсонской области. Сначала информацию об атаке не подтверждали, а российские пропагандисты успели придумать, что взрыв произошел от работы их ПВО. Однако в этот бред никто не поверил, ведь местные жители своими глазами видели удар по мосту и нанесение разрушения.

Отметим, что Антоновский мост очень важен для логистики российской армии. Именно через него враг может обеспечивать или вообще вывести свои войска с захваченной территории к западу от реки Днепр.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что теперь россиянам некуда бежать разве что по воде. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк иронически посоветовал российским солдатам учиться вплавь пересекать Днепр.

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