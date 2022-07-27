Как бы ни старались коллаборанты и оккупанты распространять фейки о "неповрежденности" объекта, приятные новости разлетелись максимально быстро. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ТРО, советник Херсонской ОВ Сергей Хлань.

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По официальной информации, ВСУ нанесли филигранный и точный удар по Антоновскому мосту. Инфраструктурный объект, являвшийся ключевой уязвимостью россиян, выведен из строя.

Жалкие попытки скрыть последствия удара

Сначала известный коллаборант Стремоусов рассказывал, что системы российские ПВО перехватили все ракеты. Но потом пропагандисты признали, что именно Антоновский мост поврежден и перекрыт.

Логистика полностью разрушена

По словам Хланя, оккупантов окончательно отрезали от поставок оружия и техники. Следует заметить, что после первого точного попадания 10-тонные грузы все еще проходили по Антоновскому мосту, поэтому россияне продолжали подтягивать ресурсы.

После сегодняшнего удара уже окончательно невозможно прохождение военной техники, тяжелогрузной техники с боеприпасами,

– сказал он.

Кроме того, в российских пропагандистских СМИ подтвердили попадание по железнодорожному мосту. Однако официального подтверждения от ВСУ пока нет.

Советник Херсонской ОВА добавил, что россияне сделали очередной "жест доброй воли", сбив свой вертолет Ка-52. Кроме того, ВСУ уволили два населенных пункта – Андреевка и Лозовое. Уничтожили и 4 пункта наблюдения и управления оккупантов по линии фронта.

Удар по Антоновскому мосту: коротко

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