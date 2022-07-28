Нужно подождать, пока у россиян иссякнут силы

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Денис Попович. По его словам, для того чтобы сейчас идти в прямое наступление и не ждать, пока у россиян закончатся силы, у нас недостаточно ресурсов.

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К тому же Украина, в отличие от России, бережет своих людей, вместо того чтобы бросать их в бой как пушечное мясо.

Эксперт объяснил, что у нас совсем другая тактика. Она состоит в том, чтобы идти к цели маленькими шагами и с разных сторон – где-то освободить какой-нибудь населенный пункт, где-то тактически продвинуться, уничтожить мост, перекрыть переправу, ударить по командному пункту, взорвать запас боекомплекта и т.д. Таким образом можно полностью обескровить вражескую группировку и заставить ее к осуществлению "жеста доброй воли".

Хотя последние события, свидетельствующие о том, что россияне перебрасывают подкрепление в Херсонскую область, чтобы там организовать оборону, не заставляют надеяться, что на такой жест доброй воли они пойдут. Скорее всего, они будут защищаться,

– добавил он.

"Референдум" нужно сорвать

Попович решил не давать прогнозы по срокам освобождения Херсонщины. Однако он отметил, что если этого не произойдет до проведения так называемого "референдума", к которому активно готовятся оккупанты, нужно позаботиться о том, чтобы он был, по меньшей мере, сорван.

"Если ВСУ будут стоять в пригороде Херсона и смогут доставать повсюду, о каком референдуме может идти речь, кто будет его признавать? Его и так не признают, а если контрнаступление будет развиваться удачно и ВСУ будут стоять вокруг Херсона – тем более", – считает эксперт.

Следовательно, он отметил, что кроме деоккупации своих территорий, одной из главных задач украинской стороны является сделать так, чтобы этот "референдум" стал бутафорией и его невозможно было провести из-за близости боевых действий.

Военный эксперт Денис Попович о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области: смотрите видео

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