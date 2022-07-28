Даже, несмотря на то, что захватчики могут найти другие места, чтобы перебрасывать технику в Херсон, они сейчас заблокированы. Об этом в эфире 24 канала сказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
Внимание Удар по Антоновскому мосту: как россияне могут перекидывать технику на Херсон
По его словам, потенциальных объектов и населенных пунктов, где российские оккупанты находятся в очень тяжелом положении в этом регионе – много. Они могут выходить оттуда не по общим путям, а используя бездорожье. Однако оно находится под огневым контролем Вооруженных Сил Украины.
Более того, правый берег Херсонской области сейчас находится в состоянии блокировки, особенно когда с Севера и Запада начинаются контрнаступательные действия.
Поэтому удар по Антоновскому мосту существенно снизил логистические возможности оккупантов,
– сказал Коваленко.
И объяснил, что войска агрессора уже не могут перекидывать технику, передислоцировать и перегруппировать свои войска в том количестве, которое было раньше.
Почему Антоновский мост важен для оккупантов
- 26 июля Вооруженные Силы Украины попали в важный стратегический объект – Антоновский мост Херсонской области.
- В Центре стратегических коммуникаций отметили, что теперь россиянам некуда бежать разве что по воде. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк иронически посоветовал российским солдатам учиться вплавь пересекать Днепр.
- Заметим, что Антоновский мост очень важен для логистики российской армии. Именно через него враг может обеспечивать или вообще вывести свои войска с захваченной территории к западу от реки Днепр. Об этом сообщили в разведке Минобороны Великобритании еще 20 июля.
Интересно – в каком состоянии находится Антоновский мост: видео