Даже, несмотря на то, что захватчики могут найти другие места, чтобы перебрасывать технику в Херсон, они сейчас заблокированы. Об этом в эфире 24 канала сказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Внимание Удар по Антоновскому мосту: как россияне могут перекидывать технику на Херсон

По его словам, потенциальных объектов и населенных пунктов, где российские оккупанты находятся в очень тяжелом положении в этом регионе – много. Они могут выходить оттуда не по общим путям, а используя бездорожье. Однако оно находится под огневым контролем Вооруженных Сил Украины.

Более того, правый берег Херсонской области сейчас находится в состоянии блокировки, особенно когда с Севера и Запада начинаются контрнаступательные действия.

Поэтому удар по Антоновскому мосту существенно снизил логистические возможности оккупантов,
– сказал Коваленко.

И объяснил, что войска агрессора уже не могут перекидывать технику, передислоцировать и перегруппировать свои войска в том количестве, которое было раньше.

Почему Антоновский мост важен для оккупантов

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