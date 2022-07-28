Даже, несмотря на то, что захватчики могут найти другие места, чтобы перебрасывать технику в Херсон, они сейчас заблокированы. Об этом в эфире 24 канала сказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Внимание Удар по Антоновскому мосту: как россияне могут перекидывать технику на Херсон

По его словам, потенциальных объектов и населенных пунктов, где российские оккупанты находятся в очень тяжелом положении в этом регионе – много. Они могут выходить оттуда не по общим путям, а используя бездорожье. Однако оно находится под огневым контролем Вооруженных Сил Украины.

Более того, правый берег Херсонской области сейчас находится в состоянии блокировки, особенно когда с Севера и Запада начинаются контрнаступательные действия.

Поэтому удар по Антоновскому мосту существенно снизил логистические возможности оккупантов,

– сказал Коваленко.

И объяснил, что войска агрессора уже не могут перекидывать технику, передислоцировать и перегруппировать свои войска в том количестве, которое было раньше.

Почему Антоновский мост важен для оккупантов

26 июля Вооруженные Силы Украины попали в важный стратегический объект – Антоновский мост Херсонской области.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что теперь россиянам некуда бежать разве что по воде. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк иронически посоветовал российским солдатам учиться вплавь пересекать Днепр.

Заметим, что Антоновский мост очень важен для логистики российской армии. Именно через него враг может обеспечивать или вообще вывести свои войска с захваченной территории к западу от реки Днепр. Об этом сообщили в разведке Минобороны Великобритании еще 20 июля.

Интересно – в каком состоянии находится Антоновский мост: видео