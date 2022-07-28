Об этом эксклюзивно 24 канала рассказал генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. Он ответил на вопрос, куда оккупанты в ближайшее время будут бросать свои основные резервы.

Важно Военный эксперт предположил, как ВСУ будут освобождать Херсонщину от оккупантов

2 направления возможного наступления оккупантов

По его словам, у россиян еще есть два основных направления для наступления:

В первую очередь, это наступление на Запорожье . Кривонос объяснил, что это одна из главных задач для оккупантов – захватить город. Они будут продолжать это делать.

. Кривонос объяснил, что это одна из главных задач для оккупантов – захватить город. Они будут продолжать это делать. "А второе направление – это харьковско-славянское направление, где они также могут за счет перекидывания резервов и прорывов пытаться окружить подразделения ВСУ", – сказал генерал ВСУ.

Оперативная пауза, о которой сейчас говорят, не означает, что враг успокоился. Оккупанты изменяют тактику, изменяют порядок применения своих частей на фронте,

– отметил Сергей Кривонос.

По его мнению, российские военные сейчас ищут места, где могут нанести удар украинской армии.

Смотрите полное интервью с Сергеем Кривоносом: видео 24 канала



Какая ситуация на фронте по состоянию на 28 июля

Основные усилия противник сосредотачивается на:

установлении полного контроля за территориями Луганской и Донецкой областей,

содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей,

создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях,

блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море

Какая ситуация на основных направлениях:

На Славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое – Мазановка и Пасика – Долина, ища слабые места в нашей обороне. Однако враг успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия по направлениям Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить.

На направлении Возрождение – Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.

На Юге противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и возвращении утраченных позиций на Криворожском направлении.

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