ВСУ отразили наступление на Авдеевку и Пески

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 28 июля. Также оккупанты возле Песков оделись в форму ВСУ и пытались штурмовать наше войско.

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На Авдеевском направлении, при поддержке танков, огня ствольной и реактивной артиллерии, противник возобновил штурмовые действия в направлении Авдеевки и Песков, успеха не имел, отошел,

– говорится в сводке.

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На Славянском направлении российские оккупанты вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пришиб, Гусаровка, Залиман, Петровское, Карнауховка, Курулька, Долина, Адамовка. Также оккупанты предприняли безуспешную попытку разведки боем и понесли потери возле Бражковки.

На Краматорском направлении активные наступательные действия подразделения врага не проводили. Ствольной, реактивной артиллерией и танками обстреливали районы населенных пунктов Славянск, Райгородок, Стародубовка, Пискуновка, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменное и Спорное. Авиаудары зафиксированы у Серебрянки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы в районах Берестового, Покровского, Соледара, Бахмута, Веселой Долины, Травневого, Константиновки, Семигорья, Зайцевого, Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка.

Нанес авиационные удары возле Яковлевки, Покровского и Веселой Долины.

В районах Берестового и Нагорного, силами разведывательных групп, оккупанты безуспешно пытались уточнить позиции наших войск.

Штурмом враг частично улучшил тактическое положение по направлениям населенных пунктов Соледар и Вершина. Потерпели неудачу попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье. Здесь подразделения врага с потерями отошли.

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