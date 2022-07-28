Враг возобновил штурм в направлении Авдеевки и Песков.

В Генштабе ВСУ в вечерней сводке сообщили, что россияне возобновили штурмовые действия в направлении Авдеевки и Песков. Оккупанты пытались штрумовать при поддержке танков, огня ствольной и реактивной артиллерии. Однако враг не имел успеха и отошел.

Важно В Генштабе оценили возможность наступления и провокаций с территории беларуси

Сообщается, что оккупанты с целью введения в заблуждение при штурме в районе Песков использовали полевую форму Вооруженных Сил Украины с белыми повязками на руках и ногах.

Как отметили в Генштабе, это в нарушение обычаев войны.

Оккупанты продолжили обстреливать позиции ВСУ

В течение 28 июля россияне обстреливали позиции украинских войск в районах Александрополя, Новобахмутовки, Веселого, Авдеевки, Опытного, Мемрика, Карловки, Нетайлового, Песков, Невельского и Красногоровки. Возле Авдеевки враг нанес авиационный удар.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне совершали обстрелы возле Марьинки, Екатериновки, Новомихайловки, Павловки и еще 20 населенных пунктов.

Россия нанесла авиаудары неподалеку от Угледара и Каменского. Над Орехово, Малиновкой и Ольговским вражеский беспилотник "Элерон" проводил воздушную разведку.

Как отметили в Генштабе ВСУ, в Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы в районах Нововознесенского, Потемкиного, Высокополья и других населенных пунктов. Враг нанес авиаудар возле Новопетровки.