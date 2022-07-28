Трех человек удалось спасти

Спасатели сообщили, что изъяли два тела из завалов поврежденного вражеским обстрелом 5-этажного дома. Погибли мужчина и женщина.

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В настоящее время аварийно-спасательные и поисковые работы завершены. Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, всего в результате обстрела погибли 2 человека, еще трое были спасены.

Среди спасенных двое мужчин и одна женщина.

К сведению. За 27 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса – 2 в Авдеевке, 1 в Нью-Йорке, 1 в Бахмуте и 1 в Соледаре. Еще 8 человек получили ранения. С начала полномасштабной войны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе в Донецкой области погибли 648 человек.

российские военные убили людей в Бахмуте

Какая ситуация в Донецкой области

Как сообщили в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки оккупанты вели обстрелы на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлении. Захватчики в основном осуществляли артиллерийские обстрелы.

На Славянском направлении россияне вели штурмовые действия в направлениях Долгенькое - Мазановка и Пасека - Долина, но не имели успеха. Также враг пробует тактическое положение на Бахмутском направлении. Однако ВСУ отразили штурмовые действия на направлениях Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье.

На направлении Видродження – Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. В то же время, попытка продвинуться в направлениях Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.

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